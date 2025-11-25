ETV Bharat / bharat

ಆರ್ಕಿಡ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ : ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್​ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಈಗ ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ.

Orchid Conservation Center
ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ (Uttarakhand Forest Department)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 2:30 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 2:55 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ್): ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಈಗ ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

Orchid Conservation Center
ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ (Uttarakhand Forest Department)

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಂದು, ಈ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

Orchid Conservation Center
ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ (Uttarakhand Forest Department)

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ ಲೋಕ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ : ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದ್ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 80 ಅಪರೂಪದ ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳು ಮರ ಕಡಿಯುವುದು, ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Orchid Conservation Center
ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು (Uttarakhand Forest Department)

ಈ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ಕಿಡ್ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಯು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಪಿಥೋರಗಢದ ಲುಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಕಿಡ್ ಕೇಂದ್ರವು ಸಹ ಈ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೋರ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 43 ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Orchid Conservation Center
ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾಚಿ (Uttarakhand Forest Department)

ಮಾಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಖುರ್ಪಾಟಲ್ : ನೈನಿತಾಲ್‌ನ ಖುರ್ಪಾಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಾಚಿ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಚಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪಾಚಿಯನ್ನು ಇಂಧನ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Orchid Conservation Center
ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಲಯ (Uttarakhand Forest Department)

10 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವು 107 ಪಾಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಪಾಚಿ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಪಾಚಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ 107 ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮಾಸ್ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೂರದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ.

know-in-detail-about-thematic-gardens-of-uttarakhand-created-for-environmental-protection
ಪೈನ್ ಮರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮನೆ (Uttarakhand Forest Department)

ಲೈಕನ್ ಗಾರ್ಡನ್ : ಪಿಥೋರಗಢದ ಮುನ್ಸಾರಿ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಲೈಕನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೈಕನ್‌ಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶುದ್ಧ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (SO2) ನಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕನ್‌ಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಬೆಳೆಯುವ ವಾತಾವರಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೈವಿಕ ಸೂಚಕಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

Rare plant species
ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ (Uttarakhand Forest Department)

ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವು 85 ಕಲ್ಲುಹೂವು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲುಹೂವುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಉದ್ಯಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಲ್ಲುಹೂವುಗಳನ್ನು ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

India's first cryptogamic garden
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗೇಮಿಕ್ ಉದ್ಯಾನ (Uttarakhand Forest Department)

ದೇವ್ವನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ : ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಕ್ರತ ಬಳಿಯ ದೇವ್ವನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೀಜಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬೀಜಕಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಪೈನ್ ಮತ್ತು ಓಕ್ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 130 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಪಾಚಿಗಳು, ಕಲ್ಲುಹೂವುಗಳು, ಜರೀಗಿಡಗಳು, ಪಾಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Orchid Conservation Center
ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ (Uttarakhand Forest Department)

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ: ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣಿಖೇತ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಜಪಾನೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Orchid Conservation Center
ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ (Uttarakhand Forest Department)

ಔಲಿಯ ಆಲ್ಪೈನ್ ಹರ್ಬ್ ಗಾರ್ಡನ್ : ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಮಪಾತ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಔಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಔಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ಯಾನವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಔಲಿಯ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಆಲ್ಪೈನ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯದ 30 ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಗಛತ್ರಿ, ಬಲ್ಛಾಡಿ, ಜಟಮಾನ್ಸಿ, ಅತಿಸ್ ಮತ್ತು ವಾನ್ ಕಾಕರಿಯಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

Orchid Conservation Center
ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ (Uttarakhand Forest Department)

ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು IUCN (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್) ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಔಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಉದ್ಯಾನವನ, ಹೂವುಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಸಮರ್ಪಿತ : ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಉದ್ಯಾನವನವು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಜೇನುನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಕರಂದ ಸಾಗಿಸುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ರೈತರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾರುವ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅಳಿದುಹೋಗಿವೆ ಅಥವಾ ಬದುಕುಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಜನಾಂಗೀಯ-ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮ : ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ವಾಟಿಕ, ಬುದ್ಧ ವಾಟಿಕ, ಮಹಾಭಾರತ ವಾಟಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ವಾಟಿಕಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯಾನ ರಾಜ್ಯವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? : ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಎತ್ತರ ಆಧಾರಿತ ಹವಾಮಾನ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅರಣ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇಂದು, ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಹಿಮಾಲಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮಾನಾದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೀಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಗೋತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಉಚಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗಿಡಕ್ಕಿಂತ ಗೊನೆಯೇ ದೊಡ್ಡದು: 7 ಅಡಿಗೂ ಉದ್ದ, ಒಂದೇ ಗೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಬಾಳೆಕಾಯಿ! ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಅಚ್ಚರಿ...

Last Updated : November 25, 2025 at 2:55 PM IST

TAGGED:

ENVIRONMENTAL PROTECTION
UNIQUE GARDENS OF UTTARAKHAND
ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ
UTTARAKHAND
ORCHID CONSERVATION CENTRE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ರೈತ!; ಗೋಧಿ - ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನದಾತ

CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ ಹುಡುಗ!; ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ!

ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ SPAM ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ TRAI

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.