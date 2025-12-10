ETV Bharat / bharat

ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಕಪ್ಪು ಬುದ್ಧ: ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕಾಲಭೈರವನಿವನು.. ಇದಕ್ಕಿದೆ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸ!

ಏಳು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಬುದ್ಧ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಖಿಲ್ಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದ.

ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಕಪ್ಪು ಬುದ್ಧ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 10, 2025 at 12:08 PM IST

3 Min Read
ನಳಂದ (ಬಿಹಾರ): ಬುದ್ಧನ ಇತಿಹಾಸದ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಳಂದ. ಇದು ಬುದ್ಧನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಹಾರ ಶರೀಫ್‌ನಿಂದ 15 ಕಿ.ಮೀದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಡ್ಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು "ತೆಲಿಯಾ ಬಾಬಾ" ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬೌದ್ಧ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಬುದ್ಧ: ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಬುದ್ಧನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ಅದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

ಬುದ್ಧನ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪಾಂಡೆ, ಇದು ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ವಿಗ್ರಹ. ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉತ್ಖನನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ನಳಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಪ್ಪು ಬುದ್ಧನ ಇತಿಹಾಸ: ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳುವಂತೆ, ನಳಂದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು 1,500 ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ನಳಂದದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಮಾದರಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಕಪ್ಪು ಬುದ್ಧ (ETV Bharat)

ವಿಗ್ರಹ ವಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಖಿಲ್ಜಿ: ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧ ಕುಳಿತಿರುವ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಬುತ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರ ಮೊಘಲ್​ ದೊರೆ ಭಕ್ತಿಯಾರ್​ ಖಿಲ್ಜಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಆತ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದ.

ಬುದ್ಧನಿಗೆ ನಮನ (ETV Bharat)

ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಖಿಲ್ಜಿ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ಆರು ತಿಂಗಳಗಳ ಕಾಲ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಕಾಲ ಬೆಂಕಿ ಆರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಿಲ್ಜಿ ಕಪ್ಪು ಬುದ್ಧನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆನೆ ಅಥವಾ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಗ್ರಹ ಭಾರಿ ತೂಕ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಐದು ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದನಾದರೂ ಅದು ಕೂಡಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಆತ ಪ್ರತಿಮೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ಖನನ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಗಳು (ETV Bharat)

ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಮೆ: ಈ ನಾಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬೆರಳುಗಳು, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಬುದ್ಧನಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ತೈಲಿಬಾಬಾ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಲವನ್ನು ಅಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಉತ್ಖನನದ ನಂತರ, ಜನರು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ಜನರ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವೂ ಬುದ್ಧನಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರ ಆಸೆ ಈಡೇರಿತ್ತು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಬುದ್ದನನ್ನು ಕಾಲ ಭೈರವ ಅಲಿಯಾಸ್ ತೆಲಿಯಾ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಉತ್ಖನನ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಕಾಲದದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು 2000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ನಿಂದ ಬರುವ ಬೌದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು.

