ಯಾರು ಈ ಅನುಜ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ?: UPSC ಕೋಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್​, ದೇಶಕ್ಕೆ ನಂ.1.. ಹೀಗಿತ್ತು ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ!

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅನುಜ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ AIIMS ಪದವೀಧರಾರದ ಇವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಜತೆಗೆ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಇಂದು ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ಟಾಪರ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

UPSC TOPPER ANUJ AGNIHOTRI UPSC 2025 ANUJ AGNIHOTRI TOPS CSE ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅನುಜ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ
UPSC ಟಾಪರ್ ಅನುಜ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಪೋಷಕರ ಜತೆಗೆ (ETV Bharat)
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಓದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅನುಜ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ. 2025ರ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುಜ್ ಇಂದು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ ಹೊಸ ತಾರೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲೊಪ್ಪದ ಇವರ ಹಾದಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ.

ಫಸ್ಟ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಅನುಜ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 26 ವರ್ಷದ ಅನುಜ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ತೋರ್‌ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾವತ್‌ ಭಾಟಾ ಮೂಲದವರು. ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. (ETV Bharat)

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2023ರಲ್ಲಿ ಜೋಧಪುರದ AIIMSನಿಂದ ಅನುಜ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ MBBS ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ UPSCಗೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅನುಜ್ 400ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದ ಅನುಜ್ ನಿರಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. 2024ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಈ ಸೋಲನ್ನೇ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಟಾಪರ್ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರಿಕ್ಷೆ ಬರೆದು, ಇದೀಗ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೇ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಚಯ: ಅನುಜ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕೆ.ಬಿ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು ರಾವತ್‌ಭಾಟಾದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ​ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌ಪಿಸಿಐಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಕೆ.ಕೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು ಅದೇ ಎನ್‌ಪಿಸಿಐಎಂನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಪುಷ್ಪಾ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಂಜು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಮನೆ ಮಗನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಿದೆ.

UPSC CSE 2025: ಟಾಪರ್ಸ್​ (UPSC official website)

UPSC CSE 2025: ಟಾಪ್​ -10:

-: ಈ ವರ್ಷ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಟಾಪ್ -10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

  1. ಅನುಜ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ (ANUJ AGNIHOTRI )
  2. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸುವೆ ಎಂ (RAJESHWARI SUVE M)
  3. ಆಕಾಂಶ್ ಧುಲ್ (AKANSH DHULL)
  4. ರಾಘವ್ ಝುನ್ಝುನ್ವಾಲಾ ( RAGHAV JHUNJHUNWALA)
  5. ಈಶಾನ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ (ISHAN BHATNAGAR)
  6. ಜಿನ್ನಿಯಾ ಅರೋರಾ (ZINNIA AURORA )
  7. ಎ.ಆರ್. ರಾಜಾ ಮೊಹಿದೀನ್ (A R RAJAH MOHAIDEEN)
  8. ಪಕ್ಷಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ (PAKSHAL SECRETRY)
  9. ಆಸ್ತಾ ಜೈನ್ ​(ASTHA JAIN)
  10. ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ (UJJWAL PRIYANK )

ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ: 2025ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್, ಐಎಫ್‌ಎಸ್, ಭಾರತೀಯ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ, ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು:

  • ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, upsc.gov.inಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
  • ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ 2025 ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
  • ಪಿಡಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

UPSC TOPPER ANUJ AGNIHOTRI

