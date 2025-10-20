ETV Bharat / bharat

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ; ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಕೆಎಂಸಿ

ಆದಿಗಂಗಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಾಳಿಘಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ, ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಿವಾಸವು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ETV Bharat)
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ನೆರೆಹೊರೆ ಕಾಳಿಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಕೆಎಂಸಿ) ಆದಿ ಗಂಗಾ ಅಥವಾ ಟೋಲಿ ನುಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕರೆಯಯುವ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೇಯರ್​​ ಫಿರ್ಹದ್​ ಹಕೀಮ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಆದಿಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಆದಿಗಂಗಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಾಳಿಘಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ, ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಿವಾಸವು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೆಎಂಸಿ ಇದೀಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ, ಈ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಆದಿಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆದಿಗಂಗಾ ಎರಡು ತಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್​ ಫುರ್ಹದ್​ ಹಕಿಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹವಾದಾಗ ಕಾಳಿಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಗಂಗೆಯ ಎರಡೂ ದಂಡೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ- ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ಜಲಾವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖಳುಗಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಮೇಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಮಾಸಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೆಎಂಸಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 135 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 25 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 42 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ 500 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳು ಈ ಆದಿಗಂಗಾ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವಂತೆಯೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆದಿಗಂಗಾ ಉಕ್ಕಿದಾಗ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 83 , ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 88 ಮತ್ತು 73 ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತವೆ. ಕಾಳಿಘಾಟ್ ರಸ್ತೆ, ನೇಪಾಳದೇವ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಾಳಿಘಾಟ್ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರದೇಶ, ಟಾಲಿಗಂಜ್ ರಸ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೆ ಪದೇ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ.

