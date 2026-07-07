ETV Bharat / bharat

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಕಾಲೇಜು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬರ, ಬೆಳೆ ನಾಶದಿಂದ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ- ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ - ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

KISAN VEER COLLEGE
ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸತಾರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಾಯ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಬರ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಲು ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಾವಿನ ತೋಟದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು.
ಮಾವಿನ ತೋಟದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು. (ETV Bharat)

ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?: ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು 1962 ರಲ್ಲಿ ವಾಯ್​ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದರ್ಭ ಮತ್ತು ಮರಾಠವಾಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ದಿವಂಗತ ಪ್ರತಾಪ್‌ರಾವ್ ಭೋಸಲೆ ಅವರು ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 'ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ವಸತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ?: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಗುರುನಾಥ್ ಫಗರೆ, ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಾಪ್‌ರಾವ್ ಭೋಸಲೆ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಿದರ್ಭ ಮತ್ತು ಮರಾಠವಾಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. (ETV Bharat)

1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತೋಟ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ 2016 ರಲ್ಲಿ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ: ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಂತದವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 90 ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾವಿನ ತೋಟ.
ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾವಿನ ತೋಟ. (ETV Bharat)

ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾವಿನ ಕಸಿ, ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ (ಹಾಪಸ್), ಪೈರಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರ್ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪರ್ಭಾನಿ, ಬೀಡ್, ಲಾತೂರ್, ಜಲಗಾಂವ್, ಬುಲ್ಧಾನಾ ಮತ್ತು ಅಕೋಲಾದ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಕೀಲರಾದರೆ, ಇತರರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

FREE EDUCATION
FARMERS CHILDRENS
ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಿಸಾನ್ ವೀರ್ ಕಾಲೇಜ್​
KISAN VEER COLLEGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.