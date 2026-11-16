ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ: ಸಿ.ಎಚ್. ಕಿರಣ್ ಬಣ್ಣನೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೊದಲ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಎಂಡಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
Published : November 16, 2026 at 8:48 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 9:13 PM IST
ವಿಜಯವಾಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯ, ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ದಣಿವರಿಯದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಎಂಡಿ ಸಿ.ಎಚ್. ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಮಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಸಿ.ಎಚ್. ಕಿರಣ್ ಅವರು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೊದಲ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ರೈತರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಜನರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಸಿಎಂಡಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ (Technology Hub) ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ವಹಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಿ.ಎಚ್. ಕಿರಣ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಅಮರಾವತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ (Renewable Energy) ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಗಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು 65 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 'ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್' (Excellence Awards) ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ, ಅವರು ಜನಿಸಿದ ನೆಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯ, ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿಭೆಯು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದರು ಎಂದು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಎಂಡಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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