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ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದ: ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಬೇಡಿ, ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂದ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು!

ಲೋಕಸಭಾ ಕಲಾಪವನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಂಸತ್​ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ (Sansad TV)
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By PTI

Published : July 23, 2026 at 1:52 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ವಿಪಕ್ಷಗಳು ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಜಿಜು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಚರ್ಚೆಯು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಬಹುದು. ಎರಡು ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದವಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ, ಆ ಬಳಿಕವೇ ಚರ್ಚೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ, ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ, ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಇಂದು ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದು. ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುವುದು, ನೀವು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿ, ಗದ್ದಲಗಳ, ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದಾಗ ಅದು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸದೇ ಇಂದೇ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಕಲಾಪ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಇತ್ತ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಉಂಟಾದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲಗಳಿಗೆ ಕಲಾಪ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಸದನ ಗದ್ದಲ, ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದೆ.

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