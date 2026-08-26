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'ನಾನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಟಗಾರ, ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇಕೆ?': ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಟೀಕೆಗೆ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ತಿರುಗೇಟು

ಪವನ್ ಖೇರಾ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಖೇರಾ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

PAWAN KHERA KIREN RIJIJU CM HIMANTA BISWA SARMA ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ. (ANI)
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By ANI

Published : August 26, 2026 at 12:10 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು, ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಾನು ‘ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಟಗಾರ’ (Natural khiladi) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ರಿಜಿಜು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಪವನ್ ಖೇರಾ, ನೀವು ಅರ್ಧ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಈಜುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿ ಈಜುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಸದರು, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 8 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನರು ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಈಜುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ?” ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ನನಗೆ ರಾಹುಲ್ ಜಿಯಂತೆ ಈಜಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಟಗಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಮವಾರ ಶಿಮ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ರಾಕೇಶ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಸೋಮವಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ “ಅಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಂಸದೀಯ ಭಾಷೆ” ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅಂತಹ ಅಸಂಸದೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಪವನ್ ಖೇರಾ ಬಳಸಿದ ‘ಔಕಾತ್’, ‘ಭಗೋಡಾ’ ಮತ್ತು ‘ತಡಿಪಾರ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪದಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಶಾಸಕ ರಾಕೇಶ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

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TAGGED:

PAWAN KHERA
KIREN RIJIJU
CM HIMANTA BISWA SARMA
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು
KIREN RIJIJU HITS BACK AT KHERA

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