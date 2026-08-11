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ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎದುರಿಸಿ ಎಂದ ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು

ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Kiren Rijiju
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎದುರಿಸಿ ಎಂದ ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 10:44 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನೀವು ಎತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಗದ್ದಲ -ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಸದನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ದ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೋರಿವೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಎತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಿಜಿಜು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಿಜಿಜು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ವಿವರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ರಿಜಿಜು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವರು ಪದೇ ಪದೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸದನದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

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ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ, ಎನ್‌ಸಿಡಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ

TAGGED:

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