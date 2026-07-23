4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹೊರ ತೆಗೆದ ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು!
ವೈದ್ಯರು ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಬಳಸಿ ಬಲ್ಬ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೇ ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
Published : July 23, 2026 at 7:44 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ, ಒಡಿಶಾ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಳಿಂಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕಿಮ್ಸ್) ವೈದ್ಯರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಲೋಹದ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಲ್ಬ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಬಾಲಕಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟವಾಡುವಾಗ ಮಗುವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮಗು ಬಲ್ಪ್ ನುಂಗಿದ ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೊದಲು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ತೆಗೆಯಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಿಮ್ಸ್ ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಬಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಎನ್ಟಿ, ಪಲ್ಮನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗಗಳ ತಜ್ಞರ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಸುಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ವೈದ್ಯರು ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಶ್ವಾಸನಾಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇಎನ್ಟಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ತ ರಂಜನ್ ಸಾಹು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಮನೀಷಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಬಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಬೆಹೆರಾ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಸ್ವದೀಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕೂಡ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
ವೈದ್ಯರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಗು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಹೊರ ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ತಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿಯು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಗು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಪೋಷಕರು ಸಣ್ಣ ಲೋಹೀಯ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಎನ್ಟಿ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ತ ರಂಜನ್ ಸಾಹು ಹೇಳಿದರು.
KIIT, KISS ಮತ್ತು KIMS ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಅಚ್ಯುತ ಸಮಂತ ಅವರು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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