₹50 ಸಾವಿರ ಸಾಲದ ಹಣಕ್ಕೆ ರೈತನ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದಾತರು: ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರೈತನೊಬ್ಬನಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ನೀಡದ ಏಜೆಂಟರು, ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆತನ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 18, 2025 at 7:24 PM IST
ಚಂದ್ರಾಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪಡೆದಿದ್ದು 50 ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು. ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು 74 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಇದನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗದ ರೈತನ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಾಲದಾತರು.
ಇದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದ್ರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. 29 ವರ್ಷದ ಯುವ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಇರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 6 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಭಿಡ್ ತಹಸಿಲ್ನ ಮಿಂಥೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ರೈತ ರೋಷನ್ ಕುಡೆ (29) ಎಂಬಾತ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 40 ರ ಬಡ್ಡಿದರಲ್ಲಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ ನಿವ್ವಳ ಸಾಲವು 74 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಲದಾತರು ರೈತನಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನೀಡಲು ರೋಷನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಸಾಲದಾತರು ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ, ರೈತನನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಕರೆತಂದು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕಿಡ್ನಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ರೋಷನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರು ನೀಡಿದ ರೈತ: ತನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಸಾಲದ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಚಂದ್ರಾಪುರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಆರೋಪಿ ಏಜೆಂಟರಾದ ಕಿಶೋರ್ ಬವಾಂಕುಲೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಬವಾಂಕುಲೆ, ಸಂಜಯ್ ಬಲ್ಲಾರ್ಪುರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉರ್ಕುಡೆ, ಮನೀಶ್ ಘಟ್ಬಂಧೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐವರನ್ನೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
"ನಾವು ರೈತ ರೋಷನ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಒಂದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಚಂದ್ರಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮುಮ್ಮಕ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
