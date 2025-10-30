ರೈತರೇ ಗಮನಿಸಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 30, 2025 at 1:47 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (ಕಿಡ್ನಿ) ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಮದ್ರಾಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಾದ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. (https://www.thelancet.com/journals/lansea/article/PIIS2772-3682(25)00154-4/fulltext) ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಸಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.5.13ರಷ್ಟು ರೈತರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವರದಿಯು ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.
ಮದ್ರಾಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿಯ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತು. ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಾದ ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ 'ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರೋಗ್ಯ- ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ' ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಸಂದರ್ಶನ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯೋಗ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಉಷ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು 5 ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 125 ಹಳ್ಳಿಗಳ 3,350 ರೈತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 17.3 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ನಾವು 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 5.31ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ(ಬಿಪಿ), ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಕಾರಣ: ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸದ ರೈತರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಅವರಿಂದ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಕೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ನಂತರ ಶಾಖದಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವು ಪಡೆದೆವು. ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಖದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸೂರ್ಯನೆದುರು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ: ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್, "ರೈತರು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವವರು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಅವರ ದೇಹವು ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪೀಡಿತರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇತರರು ತಮ್ಮ ದೇಹ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
"ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ರಕ್ತ ಕಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಯೂರಿಯಾ, ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್, ಜಿಎಫ್ಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದೆ ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನುವ ಜನರಲ್ಲೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ರೈತರು ಮತ್ತು ಬಯಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸತತ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಎಳನೀರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
