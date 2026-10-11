ನನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲ... ಅಪಹರಿಸಿದ್ದು.. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯನೇ: ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ ರಾಠಿ
ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2026 at 3:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿವಿಲ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದರು ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ರಾಠಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
I was not arrested or detained, I was KIDNAPPED. Thank you for your support, here's the full story 👇 https://t.co/gcN8cAUOmY— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 11, 2026
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಾಠಿ ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, "ಇದು ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಆಗಮಿಸಿ, ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಎಂದು ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರು ನನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಬಂಧನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಅವರು ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು'' ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿವಿಲ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾನುವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ವಕೀಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 22 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಘೋಷಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಜೀತ್ (ದೀಪ್ಕೆ), ಸೌರವ್ (ದಾಸ್) ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ (ರಂಕಾ) ಅವರನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ನಂತರ ತಿಳಿಯಿತು. 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಈಗ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು "ಅನಧಿಕೃತ ಗೃಹಬಂಧನ"ದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲು ನೀವು (ಪ್ರಧಾನಿ) ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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