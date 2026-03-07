ETV Bharat / bharat

ನಾನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ: Zen-G ಖುಷಿ ಕುಮಾರ್

ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Fashion designer Khushi Kumar with showstopper Pooja Hedge at London Fashion Week
ಲಂಡನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೋಸ್ಟಾಪರ್ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಖುಷಿ ಕುಮಾರ್ (Image courtesy the designer)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
'ನಾನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು 23 ವರ್ಷದ ಖುಷಿ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಲ್ ಝಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಕಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026 ರಂದು ಲಂಡನ್‌ನ ಶೋರ್ಡಿಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತನ್ನ ಎಂಟು ನೋಟಗಳ ರನ್‌ವೇ ಸಂಗ್ರಹ 'ಕಲಂತ - ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್' ಅನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಕೌಟ್‌ನ 'ಒನ್ಸ್ ಟು ವಾಚ್' ಕ್ಯಾಟ್‌ವಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲಂಡನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಚಿಂತನೆಯ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಇದು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಲಂಡನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಗಮನಿಸುವುದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಕರ ತಲೆಯ ಹೊರಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ: ನಂತರ ಸಂಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನದಿಂದಲೂ ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ : ಖುಷಿ ತನ್ನ ಲೇಬಲ್​ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಹಲವು ಡಿಸೈನರ್​ ಗಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. PR ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಆಳ - ಅಗಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡಿಯರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅನುಭವವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವು ನನಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಿತು. PR ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದವು: ಸಮಯಸೂಚಿಗಳು, ಪ್ರಮಾಣ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಡಿಯರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನುಭವದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಇದು ನನಗೆ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಕಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ 360-ಡಿಗ್ರಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

A creation from her collection KALANTA — Awakening of the House
ಲಂಡನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ರೂಪದರ್ಶಿ (Image courtesy the designer)

ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ: ಶೋರ್ಡಿಚ್ ಲಂಡನ್‌ನ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಕಲೆ, ವಿಂಟೇಜ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶೋರ್ಡಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಸಾಂಕೇತಿಕವೆನಿಸಿತು ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕರಕುಶಲ ಕೌಶಲ : ಆ ಪುನರ್‌ಶೋಧನೆಯ ಭಾವನೆಯೇ ಕಲಾಂತದ ರಂಗಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಆಧುನಿಕ ಲಂಡನ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಕರಕುಶಲತೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರಕುಶಲತೆಯು ಸಮಕಾಲೀನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಡನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್​ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಲಂಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸಿತು.

ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಲಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಸಿಲೂಯೆಟ್, ಪ್ರತಿ ಜವಳಿ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಂಧೂರದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರು : ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮದುವೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಧರಿಸುವ ಸಿಂಧೂರದ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಿಖರವಾದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆಳವಾದ ಬರ್ಗಂಡಿ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪದರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

A creation from her collection KALANTA — Awakening of the House
ಲಂಡನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ರೂಪದರ್ಶಿ (Image courtesy the designer)

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಕುಮಾರ್ ಜವಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಸಮೂಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು.

