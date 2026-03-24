ಪೇಪಿಯರ್​ ಮುಖವಾಡ... ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿನ ಕರಕುಶಲತೆ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಂಜುಲತಾ!

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಜುಲತಾ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕರಕುಶಲತೆ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಂಜುಲತಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 24, 2026 at 5:15 PM IST

ಖೋರ್ಧಾ (ಒಡಿಶಾ): ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಸವನ್ನು ರಸವಾಗಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಡಿಶಾದ ಈ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯ ಕರಕುಶಲದ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೇಪಿಯರ್​ ಮುಖವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 60 ವರ್ಷದ ಮಂಜುಲತಾ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ. ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಈ ಕಲೆಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿವೆ.

ಒಡಿಶಾದ ಬೆಗುನಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಕರದ್ಗಾಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಲತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾನಪದ ಕರಕುಶಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಗಡಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಅತ್ತೆ- ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಮಂಜುಲತಾ. ಈ ಕಲೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಕೆಲಸವು ಪೇಪಿಯರ್-ಮಾಚೆ ಮುಖವಾಡಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಂಧೇಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಣುಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕರಕುಶಲತೆಯು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಕರಕುಲತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಂಜುಲತಾ ಅವರು, ನಾನು ಹುಲಿ, ಕರಡಿ, ಕುದುರೆ, ಆನೆಗಳು ಹಾಗು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಇದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣ: ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಗದವನ್ನು ನೆನಸಿ, ಶೋಧಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಚ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ರೂಪಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಬೆರಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಕಾರ ನೀಡಿ, ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಂಜುಲತಾ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಬಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಮಂಜುಲತಾ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವು ಈಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೆರಿಕ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

ವಿದೇಶಿಯರು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಓದಿರುವ ಮಂಜುಲತಾ ತಮ್ಮ ಈ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಸಿಕ 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜುಲತಾ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಅನೇಕರು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲ್ಪತರು ಪಾಂಡಾ, ಮಂಜುಲತಾ ಅವರು ಈ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಗಳ ಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಕುಶಲ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡಾ ಕೂಡ ಮಂಜುಲತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಚರ್ಮದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಕುಶಲ ಕಲೆಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಸವಾಲು!

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ: ಮುರಗೋಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಳೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ

