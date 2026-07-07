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ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಖಾರಿಫ್​ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ವರದಿ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Kharif sowing lags as Monsoon deficit persists across 52% of India: Report
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ANI

Published : July 7, 2026 at 11:59 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಶೇ 52ರಷ್ಟು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ.

ಡೋಲತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೇವಾಂಶದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾರಿಫ್​ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಖಾರಿಫ್ ಬಿತ್ತನೆಯು 350.9 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 92.0 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಖಾರಿಫ್ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 92.0 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಋತುಮಾನದ ಕೊರತೆಯು 22.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವ. ಆದರೆ ಈ ಕೊರತೆಯು ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವಾಮಾನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಳೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 38ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಭಾರತವು ಶೇ 45ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಭತ್ತದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 60.2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ನಾಟಿಯಾಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 6.3 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 66.3 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಕೃಷಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 17.2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ 63.2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 12.9 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 60.1 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮತ್ತು 37.2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳು ಕೇವಲ ಶೇ 19.4 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 23.4 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಳಹರಿವು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

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KHARIF SOWING IN INDIA

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