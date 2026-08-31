ಖಮ್ಮಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ 133ನೇ ಶಾಖೆ ಆರಂಭ: ನೂತನ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್
ಖಮ್ಮಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಚಂದಾದಾರರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 31, 2026 at 9:04 PM IST
ಖಮ್ಮಮ್, ತೆಲಂಗಾಣ: ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನ್ವರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖಮ್ಮಮ್ನ ರೋಟರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 133 ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಶಾಖೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ಧರು.
ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾದ ಹಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಸಂವಾದವನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು. ಹೊಸ ಶಾಖೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಹೊಸ ಶಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಕೋರಿದ ಗ್ರಾಹಕರು: ಈ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಚಂದಾದಾರರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖಮ್ಮಂನ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಮ್ಮಂನಲ್ಲಿ 133 ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಪಾವತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಾವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
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