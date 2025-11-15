ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 3,700 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ: ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಐ ಬೊಮ್ಮ' ತಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿ ಐ ಬೊಮ್ಮ ತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿತ್ತು.
Published : November 15, 2025 at 4:37 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ನಡಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಐ ಬೊಮ್ಮ' (I Bomma) ತಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿ ಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕುಕ್ಕಟಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದಿತನಾಗಿದ್ದು, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪದಿಂದ 'ಐ ಬೊಮ್ಮ' ಜಾಲತಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಶುಕ್ರವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಈತ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ವಿರೋಧಿ ತಂಡ, ಒಟಿಟಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿ 'ಐ ಬೊಮ್ಮ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ 'ಐ ಬೊಮ್ಮ' ಮಾಲೀಕ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ವರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಪೈರಸಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸರು, ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. 'ಐ ಬೊಮ್ಮ' ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾಹರಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ಸೈಬರ್ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 'ಐ ಬೊಮ್ಮ' ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 3,700ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ: ಗೋಸ್ಟ್ ಪೈರಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸೈಬರ್ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಐ ಬೊಮ್ಮ' ಪೈರಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜಾಲತಾಣದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದರ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೈರಸಿಯಿಂದಾಗಿ 3,700 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪೈರಸಿ ಕುರಿತು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈರಸಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
