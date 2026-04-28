ETV Bharat / bharat

ದಾವೂದ್​ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆಪ್ತ ಸಹಚರ ಸಲೀಂ ಡೋಲಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು

ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್​ ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಆಪ್ತ ಸಲೀಂ ಡೋಲಾನನ್ನು ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

SALIM DOLA DEPORTED TO INDIA
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 28, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪ ಮೇಲೆ ಮಾಫಿಯಾ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್, ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಆಪ್ತ ಸಹಚರ ಸಲೀಂ ಡೋಲಾನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೋಸ್ಟ್​ ವಾಂಟೆಡ್​​ ಉಗ್ರರಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಡೋಲಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಆತನ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕಡೆಗೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡಿದೆ.

ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾತಕಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಪಾತಕಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ: ದಾವೂದ್‌ನ ಆಪ್ತ ಸಹಚರನನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಆರೋಪಿ: ಎಪ್ರಿಲ್ 25 ರಂದು ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾದಕವಸ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ದಾವೂದ್​ ಆಪ್ತನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿತ್ತು. ಈತ ಇಸ್ತಾನ್​ಬುಲ್​​ನ ಬೇಲಿಕ್ಡುಜು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಂತರ, ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳು ಪಾತಕಿಯ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಟರ್​ಪೋಲ್​ನಿಂದ ರೆಡ್​​ ಕಾರ್ನರ್​ ನೋಟಿಸ್​: ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನ ಕುರ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ಡೋಲಾನ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಸಂಚಿನ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು 25,22,000 ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಡೋಲಾನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಡೋಲಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಗಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

TAGGED:

DAWOOD IBRAHIM
SALIM DOLA
ದಾವೂದ್​ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆಪ್ತ
ಸಲೀಂ ಡೋಲಾ
Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.