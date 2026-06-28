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ಕೇತನ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​​ನ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಸಿಯಾ ಅಲ್ಲ!​: ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಅಪರಾಧದ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ

ಕೇತನ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ. ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾ.

KETAN AGARWAL MURDER CASE
ಅಪರಾಧ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾಳನ್ನು ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಪೊಲೀಸರು. (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 4:28 PM IST

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ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿರುವ ರಿಯಲ್​ ಎಸ್ಟೇಟ್​ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಕೇತನ್​​ನ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್​ಳನ್ನು ಇಂದು ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅಂದು ಕೇತನ್​​ರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಫೈಬರ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಡಮ್ಮಿ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾ ಇಡೀ ಕೊಲೆಯ ಸಂಚನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪರಾಧ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಲೋನಾವಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ(ಡಿಎಸ್‌ಪಿ) ಗಜಾನನ್ ತೋಂಪೆ ಅವರು, "ಇಂದು ಸಿಯಾ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಯಾ ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯ ವೇಳೆ ಸಿಯಾ ತನ್ನ ಸಹಚರ ಚೇತನ್ ಜತೆಗೂಡಿ ಕೇತನ್‌ನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಸಿಯಾ ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಯ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಶೂ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಕೇತನ್‌ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕೇತನ್ ಶೂ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿದಾಗ, ಪ್ರಿಯಕರ ಚೇತನ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೇತನ್​ರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲೇ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಸಂಚಾಗಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ, ಚೇತನ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಹಠಾತ್ ಕೇತನ್‌ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಸುಮಾರು 300 ಅಡಿ ಆಳದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅಪರಾಧ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೇತನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರಾಧದ ಸ್ಥಳ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ನೀಡಿದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಯಾ
ಸಿಯಾ (ANI)

ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಕರ ಚೇತನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕೋಟೆಗೆ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಹತ್ಯೆಯ "ರಿಹರ್ಸಲ್" ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲೇ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೊಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಕಾಲ್​, ಚಾಟ್​ ಹಿಸ್ಟರಿ ಡಿಲೀಟ್​: ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಕೊಲೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಕಾಲ್​, ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ರಿಸೈಕಲ್ ಬಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಚಾಟ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೇತನ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​​ ಕೊಲೆ
KETAN AGARWAL MURDER CASE

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