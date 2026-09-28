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ಕೇತನ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್​: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗೂ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್​

ಕೇತನ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್​ ಚೌಧರಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂಬ ಅಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

PUNE FORT MURDER CASE
ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್, ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ. (ETV Bharat/Arrangement)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 4:50 PM IST

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ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್​​ರನ್ನು ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆ ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಳುವಾಗ ಅನಾಮಧೇಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್​ ಚೌಧರಿ ಆತನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಪುಣೆಯ ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (25) ಅವರನ್ನು ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆತ ತನ್ನ ಗುರುತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಆತ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ. ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಕೋಟೆಯಿಂದ ತಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

"ಕೇತನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಟೆ ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ನೋಡಿದ್ದ. ಆಗ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಆತನಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೂ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲವೊಂದು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೇತನ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೂ ಏಕೆ 'ಹೂಡಿ' (ದಪ್ಪನೆಯ ಜಾಕೆಟ್) ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಾನು ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್​​ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸಿಯಾ ಚೇತನ್ ಕಡೆಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೇತನ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಒದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓಡಿಬಂದು ಕೇತನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಿವೆಗೆ ತಳ್ಳಿದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಯ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ, ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ (ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್) ವರದಿ ಮತ್ತು ಕೇತನ್ ಅವರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಣೆಯ ಗಹುಂಜೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 'ಲೋಧಾ ಬೆಲ್ಮೊಂಡೊ' ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೇತನ್, ಉದ್ಯಮಿ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಆರೋಪಿ ಸಿಯಾ(20) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇತನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚೇತನ್ (22) ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ರಿತೇಶ್ ಹಂಗೆ (22) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೇತನ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್​​ರನ್ನು ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಹಾಗೂ ರಿತೇಶ್​​ನನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

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ಕೇತನ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​
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PUNE FORT MURDER CASE

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