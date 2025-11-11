ಕೇರಳದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್; 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಾಳೆಯದ್ದೇ ಆಡಳಿತ!
ಪಂಚಾಯತ್ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸುಲಭದ ಹಾದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
Published : November 11, 2025 at 5:43 PM IST
ಕಾಸರಗೋಡ್ (ಕೇರಳ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಮಧುರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನಿಂದಾಗಿ ಮಧುರ್ ಕೇರಳದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆಡೆ ಚುನಾವಣಾ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ಮಧುರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಯಾದರೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿದೆಯಾದರೂ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ, ಆರೋಪಗಳು: ಕಳೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸದಸ್ಯರ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್, ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಯುಡಿಎಫ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 24ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಯುಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯೊಳಗಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು 45 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಕೈತಪ್ಪುವ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಾಖಲೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಸವಾಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ನೀರು ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮುದ್ರಣದವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಆಡಳಿತದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಮಾಧವನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾವೇ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಭಾರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್, ಇದೀಗ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಧುರ್ನಲ್ಲಿ ಎಡರಂಗದ ಅಲೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ- ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆ: 26.04 ಚದರ್ ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಮಧುರ್, ಪಟ್ಲಾ, ಶುರುಬಗಿಲು ಇದ್ದು, ಕುಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಭಾಗವೂ ಇದೆ. ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 41,463ರಿಂದ ಇದೀಗ 43,777ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 16,618 ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೆ, 18,158 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಸರಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕು: ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತದ ಹೊರತಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಈ ಆಂತರಿಕ ಜಗಳಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರ ನಾಯಕತ್ವದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವು ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.
2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಗೋಚರಿಸತೊಡಗಿತ್ತು. ಮಧುರ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಬಹುಮತ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಮಧುರ್ ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಚೆಂಗಲ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಲಾ 1,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಎಡರಂಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 7,000 ಮತಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ: ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮಂಡನಂಥೇಶ್ವರ- ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ದೇಗುಲವಿದೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ದೇಗುಲವಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮುಖ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಗಣೇಶ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.
