ETV Bharat / bharat

ಕೇರಳದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್​; 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಾಳೆಯದ್ದೇ ಆಡಳಿತ!

ಪಂಚಾಯತ್​ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸುಲಭದ ಹಾದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

Kerala's 45-Year Fortress: Madhur Panchayat Set to Rewrite BJP History
ಕೇರಳದ ಮಧೂರ್​ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 11, 2025 at 5:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾಸರಗೋಡ್​ (ಕೇರಳ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಮಧುರ್​ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್​ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.

ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವು ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್​ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನಿಂದಾಗಿ ಮಧುರ್​ ಕೇರಳದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆಡೆ ಚುನಾವಣಾ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ಮಧುರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಯಾದರೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿದೆಯಾದರೂ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ, ಆರೋಪಗಳು: ಕಳೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸದಸ್ಯರ ಪಂಚಾಯತ್​ನಲ್ಲಿ 13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​, ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಯುಡಿಎಫ್​ ಪಾಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಡ್​ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 24ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಯುಡಿಎಫ್​ ಮತ್ತು ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯೊಳಗಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು 45 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಕೈತಪ್ಪುವ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಾಖಲೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಸವಾಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ನೀರು ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮುದ್ರಣದವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಆಡಳಿತದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಾದವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಂಚಾಯತ್​ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಮಾಧವನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​ ತಾವೇ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಭಾರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್​ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್​ ಜಲೀಲ್​, ಇದೀಗ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಧುರ್​​ನಲ್ಲಿ ಎಡರಂಗದ ಅಲೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ- ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆ: 26.04 ಚದರ್​ ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಂಚಾಯತ್​ನಲ್ಲಿ ಮಧುರ್​, ಪಟ್ಲಾ, ಶುರುಬಗಿಲು ಇದ್ದು, ಕುಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಭಾಗವೂ ಇದೆ. ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 41,463ರಿಂದ ಇದೀಗ 43,777ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 16,618 ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೆ, 18,158 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಸರಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕು: ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತದ ಹೊರತಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಈ ಆಂತರಿಕ ಜಗಳಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರ ನಾಯಕತ್ವದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವು ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.

2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಗೋಚರಿಸತೊಡಗಿತ್ತು. ಮಧುರ್​ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಬಹುಮತ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಮಧುರ್​ ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಚೆಂಗಲ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಲಾ 1,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಎಡರಂಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 7,000 ಮತಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ: ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮಂಡನಂಥೇಶ್ವರ- ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ದೇಗುಲವಿದೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ದೇಗುಲವಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮುಖ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಗಣೇಶ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಮಮ್​ಕೂಟತಿಲ್​ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವು, ಹಂದಿ, ಕೋತಿಗಳ ನೆಲೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸು; 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವೆ

TAGGED:

BJP KERALA
SET TO REWRITE BJP HISTORY
KERALAS 45 YEAR FORTRESS
KERALA BJP HISTORY
MADHUR PANCHAYAT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ.15ಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹೇಶ್​​ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

'ನಾವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ': ವದಂತಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

100 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​, 70 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್​ ಸ್ಪೀಡ್​! ಹೀರೋದ ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಯಾರೆಂದ ಉಪೇಂದ್ರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.