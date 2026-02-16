ಅಮರಳಾದಳು ಕೇರಳದ ಪುಟ್ಟ ದೇವತೆ: ಐವರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ
10 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೇರಳದ ಆಲಿನ್ ಶೆರಿನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯದಿಂದ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಆ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ (ಕೇರಳ): ಕೇರಳದ ದೇವತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿ, 10 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಆಲಿನ್ ಶೆರಿನ್ ಅಬ್ರಹಾಂಗೆ ಕೇರಳ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದೆ. ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಾಂಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಲಿನ್ ಶೆರಿನ್ನಳ ಅಂತಿಮ ವಿಧಾನದ ಬಳಿಕ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿತು.
ಐವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ: ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಡುಂಗಡಪಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಸಿಎಸ್ಐ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಆಲಿನ್ ಶೆರಿನ್ಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಆಲಿನ್ ಮಗುವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನೋಡಲು, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೇರಳದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಐದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಿ ಆಲಿನ್ ಶೆರಿನ್ ಅಮರಳಾದಳು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸಚಿವೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಾಗೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಶೆರಿನ್ಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ದೇವತೆಯ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿ: ಆಲಿನ್ ಶೆರಿನ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿ. ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯದಿಂದ ಈಕೆಯ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಆಲಿನ್ ಪೋಷಕರಾದ ಅರುಣ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಶೆರಿನ್ ಆನ್ ಜಾನ್ ಆಕೆಯ ಯಕೃತ್ತು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳನ್ನು(ನೇತ್ರ) ದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲಿನ್ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ವೈದ್ಯರು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟರಿಂದ ಸಂತಾಪ: ಬೇಬಿ ಆಲಿನ್ ಶೆರಿನ್ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ನಟರಾದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಲಿನ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ' ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಾದ ಅರುಣ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಶೆರಿನ್ ಆನ್ ಜಾನ್ ಅವರಿಗೆ 'ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಆಲಿನ್ ಶೆರಿನ್ 9 ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 10 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇಂದು ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ತ್ಯಾಗ ಅನನ್ಯವಾದುದು" ಎಂದು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
