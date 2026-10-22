ಸಿಂಗಾಪುರ ಐಟಿಬಿ ಏಷ್ಯಾ 2026: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕೇರಳಂ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ
ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ತಾಣವಾದ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೇಳವಾದ ಐಟಿಬಿ ಏಷ್ಯಾ 2026 ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ.
Published : October 22, 2026 at 7:50 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್/ಸಿಂಗಾಪುರ: ಕೇರಳಂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಸಿ. ವಿಷ್ಣುನಾಥ್ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಐಟಿಬಿ ಏಷ್ಯಾ 2026' ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಳದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಸಚಿವರು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ (ಎಂಡಿ) ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಚೆರುಕುರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಐಟಿಬಿ ಏಷ್ಯಾ 2026 ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫೇರ್ (ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳ) ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿವ ವಿಷ್ಣುನಾಥ್ ಅವರು, "ಐಟಿಬಿ ಏಷ್ಯಾ 2026 ಮೇಳದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ2ಬಿ (ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟು ಬಿಸಿನೆಸ್) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಚಾರ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ 2 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು, ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಸ್ (MICE) ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ತನ್ನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಭಾಂಗಣಗಳು, ಥೀಮ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಸ್(Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಚೆರುಕುರಿ ಅವರು ಒಡಿಶಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೀಪಾಂಕರ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಐಟಿಬಿ ಏಷ್ಯಾ 2026 ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ.
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