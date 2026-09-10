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ಗುರುವಾಯೂರು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸೆ. 13ರಂದು 400 ಜೋಡಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ; ಏನು ದಿನದ ವಿಶೇಷ?

ಮದುವೆಗೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನದವರೆಗೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾಯೂರ್ ದೇವಸ್ವಂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Keralam temple to host over 400 weddings on Sep 13
ಗುರುವಾಯೂರು ದೇಗುಲ (IANS)
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By PTI

Published : September 10, 2026 at 1:42 PM IST

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ತ್ರಿಶೂರ್​ (ಕೇರಳಂ): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುವಾಯೂರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 13 ರಂದು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 409 ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮದುವೆಗೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನದವರೆಗೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾಯೂರ್ ದೇವಸ್ವಂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಗಮ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸುಗಮವಾಗಿ ಜರುಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿರುವುದಾಗಿ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿವಾಹಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಆರು ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದೇವಾಲಯದ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸುಗಮ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜನರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ದೇವಸ್ವಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಹರಿಗೋಪಾಲ್ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ: ಈ ದಿನವು ಮಲಯಾಳಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ ಪ್ರಕಾರ ಪವಿತ್ರ 'ಚಿಂಗಂ'ನ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆಗಳು ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ. ಚಿಂಗಂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವು ಅಥಂ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ತಿರುವೋಣಂವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಷ್ಟಮಿ ರೋಹಿಣಿ ದಿನದಂದು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

GURUVAYUR TEMPLE WEDDINGS
TEMPLE WEDDINGS
AUSPICIOUS CHINGAM MONTH
ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ
KERALAM TEMPLE

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