ಕೇರಳಂನ ಪೂಜಾ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತನಿಗೆ ₹12 ಕೋಟಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಕೇರಳಂನ ಪೂಜಾ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 6:22 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳಂ): ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವನಂತಪುರದ ಗೋರ್ಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ 'ಪೂಜಾ ಬಂಪರ್' ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 'JC 234427' ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಲಾಟರಿಯ ಬಹುಮಾನಗಳು
- ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ: 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ: 10 ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಲಾ ₹50 ಲಕ್ಷ (ಒಟ್ಟು ₹5 ಕೋಟಿ)
- ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ: 10 ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಲಾ ₹5 ಲಕ್ಷ
- ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ: 5 ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಲಾ ₹3 ಲಕ್ಷ
- ಐದನೇ ಬಹುಮಾನ: 10 ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಲಾ ₹2 ಲಕ್ಷ
- ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ: 4 ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಲಾ ₹1 ಲಕ್ಷ
ಕೇರಳಂ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದ statelottery.kerala.gov.in ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
₹12 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು?: ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 'JC 234427' ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದು ಸೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಘೋಷಿಸಲಾದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (TDS) ಕಡಿತದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಜೇತರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕೇರಳಂ ಲಾಟರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮೊದಲು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ 1.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಉಳಿದ 10.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಲಾಟರಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಟಿಡಿಎಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 10.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ₹3.24 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ₹1.20 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ₹3.24 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯು ₹7.56 ಕೋಟಿಯನ್ನು ವಿಜೇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಇಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ₹7.56 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾದ ನಂತರ, ವಿಜೇತರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಈ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ, ಮೂಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಾಟರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಟಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
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