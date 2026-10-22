ಕೇರಳದ ಯಹೂದಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕೃತ್ಯ: ಆರೋಪಿಗೆ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಂಟು, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ
ಕೇರಳದ ಯಹೂದಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗೆ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ನಂಟು ಇರುವ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 4:29 PM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳಂ): ಇಲ್ಲಿನ ಯಹೂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಬಿನ್ ಬಿ. ಪಾಲ್, ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಸಿನಗಾಗ್ನ (ಯಹೂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ) ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಕೃತ್ಯದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು (SIT) ಪುಥೆನ್ಕ್ರೂಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಪಾಲ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.
'ಬಿಷ್ಣೋಯಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿನಗಾಗ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಕೈವಾಡವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಬಾಸ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪುಣೆಯ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆರೋಪಿ ಇಂತಹದೇ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದನೆಂಬ ವರದಿಗಳ ತನಿಖೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಗಾಗ್ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಆರೋಪಿಯು ಮುವಾಟ್ಟುಪುಳಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದನೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಲಕೋಮ್ನ ಅಂಬಲಪ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗುವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಮುವಾಟ್ಟುಪುಳದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ ಶೋ ರೂಮ್ಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದನು. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳ ಮಳಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಗಾಗ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 2,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿನಗಾಗ್ (ಯಹೂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ) ಮೇಲೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ನಸುಕಿನಜಾವ ಸುಮಾರು 2:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಇಗ್ನಿಸ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆರೋಪಿಯು, ಸಿನಗಾಗ್ನ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಬ್ಲಾಸಮ್ ನರ್ಸರಿಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ನಂತರ, ಆತ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಕೊಚ್ಚಿ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಅರುಣ್ ಕೆ. ಪವಿತ್ರನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಸಿಪಿ ಸಿಬಿ ಟಾಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 20 ಸದಸ್ಯರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು (SIT) ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ತನಿಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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