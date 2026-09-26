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ಕೇರಳ ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ₹500 ಟಿಕೆಟ್​​ಗೆ ₹30 ಕೋಟಿ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್​

ಕೇರಳ ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್​​ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್​ ತಗುಲಿದೆ.

KERALA LOTTERY WINNER
ಕೇರಳಂ ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 7:41 PM IST

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ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳಂ): ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿರುವೋಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಗೋರ್ಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ TL 360615 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಣ್ಣೂರಿನ 'ಮುತ್ತು ಲಾಟರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ತಿರುವೋಣಂ ಬಂಪರ್ ಬಿಆರ್​-111 ಲಾಟರಿಯ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ₹30 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹500 ಆಗಿತ್ತು.

ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ಬಂಪರ್‌ಗಾಗಿ 90 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿತ್ತು. ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 20 ಟಿಕೆಟ್​ಗಳಿಗೆ ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಬಂಪರ್​ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರಣ, ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಗೆದ್ದ ₹30 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?: ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೂ ಹಣ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಲಾಟರಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು 'ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ' ಎಂಬ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವು, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳು, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ) ಮತ್ತು ಸೆಸ್ (ಉಪ-ತೆರಿಗೆ) ಹಾಗೂ ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಜೇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು.

450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ: 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ 90 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮುಖಬೆಲೆಯು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಆದಾಯದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಬಹುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕಾಯುವ ಈ ತಿರುವೋಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿಯ ಜಾಕ್​ ಪಾಟ್​ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಎಲ್​ 360615 ಟಿಕೆಟ್​ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಜೇತರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅಸಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

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KERALA LOTTERY WINNER

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