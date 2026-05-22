ಕೇರಳಂ ಯುವತಿಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆರೆ, ಮುಂದುವರೆದ ತನಿಖೆ

ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಯುವತಿಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್‌ ಕೇರಳಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

KERALA HUMAN TRAFFICKING RACKET
ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಬಂಧನ (Special arrangement)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 4:28 PM IST

ಎರ್ನಾಕುಲಂ(ಕೇರಳಂ): ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಯುವತಿಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್‌ ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮರಡು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವೇಲಿಕ್ಕರ ಮೂಲದ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ (ಬಿಲಾಲ್) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ

ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಸಿಂಧುಗೆ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಈತನೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಈ ದಂಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್​ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಲಿರಾಜ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಧು ಎಂಬಾಕೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್​ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಖಾತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಅಲೀನಾ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್​ ಮಾಫಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಫಿಯಾದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಲಿರಾಜ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಸಿಂಧು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಗಳು ನಡೆದ ವೈಟ್ಟಿಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಯುವತಿಯರನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಯುವತಿಯರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಸಿಂಧುಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀಕುಮಾರ್. ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ವೈಟ್ಟಿಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಗಲ್ಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ದಂಧೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಸಿಂಧು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

