ಆನೆ- ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ; ಕೇರಳಂನಲ್ಲೂ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಕೇರಳಂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಕ್ಕಕೊಂಬನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : November 25, 2026 at 12:19 PM IST
ಇಡುಕ್ಕಿ (ಕೇರಳಂ): ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ವಿಚಾರ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ನೆರೆಯ ಕೇರಳಂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಿದೆ.
ಇಡುಕ್ಕಿನ ಚಿನ್ನಕನಲ್ನ 301 ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಆನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳಂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಕ್ಕಕೊಂಬನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 140 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಆನೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಯಿರಂಕಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಸಮೀಪವಿರುವ ಈ ಆನೆಯನ್ನು, ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನೆಯ ಚಲನವಲನಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ, ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡಗಳು, ಆನೆ ದಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಘಟಕಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಚಿನ್ನಕನಲ್ನ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಚಿನ್ನಕನಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆರಳಬಹುದು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಬರಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಗುಂಪುಗೂಡದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಐದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನಾರ್ ಡಿಎಫ್ಒ ಸಾಜು ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಪಶುವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 24 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಕಾಡಾನೆಗೆ ಚಕ್ಕ = ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಕೊಂಬನ್ ದಂತವುಳ್ಳ ಆನೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಅರಿಕೊಂಬನ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
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