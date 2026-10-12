ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಯ; ಕೇರಳಂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್
ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಣಯವೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ವಿ ಡಿ ಸತೀಶನ್ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.
Published : October 12, 2026 at 3:53 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳಂ): ಎಸ್ಐಆರ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೋರಿ ಕೇರಳಂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಣಯವೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ವಿ ಡಿ ಸತೀಶನ್ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಸತೀಶನ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ ಹಕ್ಕು ಎಂಬುದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಸಂವಿಧಾನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕೇರಳಂ ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕೇರಳಂ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕೇರಳಂ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವಿದೆ. ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿಸುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಇಸಿ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆಯೂ ನಿರ್ಣಯ ಕೋರಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೋರಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದರು.
ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಈ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು, ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
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