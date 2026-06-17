ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇರಳ: ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ
ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
Published : June 17, 2026 at 4:35 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಡಿ ಸತೀಶನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರೋಜಿ ಎಂ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವರಾದ ಪಿಸಿ ವಿಷ್ಣುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಎಂ ಲಿಜು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎನ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಕೇರಳವು ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ, ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಸಂಪುಟ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದ 99 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 106 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲವಾದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯವು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮಹತ್ವದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಾರರು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಫೈಲ್ಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ರವಾನಿಸುವ ಫೈಲ್ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ರಾಜ್ಯವು 1974 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
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