ಶಾಯಿ ಬಳಿಯುವ ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯ; ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮತ ನಿರಾಕರಣೆ

ಶಾಯಿ ಬಳಿಯುವ ಬೆರಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್​ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ದೂರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

VOTE DENIED FOR BANDAGED FINGER
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಬೂತ್​​ನಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಜನರು. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 9:27 PM IST

ತ್ರಿಶೂರ್(ಕೇರಳ): ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಇಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್​ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ತ್ರಿಶೂರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರ್ಕಂಚೇರಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಕ್ಷಯಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಬೂತ್​ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಯಿ ಬಳಿಯುವ ತೋರುಬೆರಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್​ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್​ ತೆಗೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದರೂ ಒಪ್ಪದ ಅಧಿಕಾರಿ: ಆದರೆ, ತೀವ್ರ ಗಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬೂತ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮಹಿಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರು ದೂರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಸಿಲುಕಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆರಳಿಗೆ 15 ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಯಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್​ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಜನರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಬೂತ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆರ್‌ಒ) ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬೂತ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಪಿಐ ನಾಯಕ ವಿ.ಎಸ್.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. "ಮಹಿಳಾ ಬೂತ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಆರ್​ಒ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಇದು ದುರಹಂಕಾರದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕೇರಳದ 140 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಶೇ.78.24 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

