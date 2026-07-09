ಕೇರಳ ಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ: ಈ ಸಲ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ?
ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಬಾರಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಈ ಸಲ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : July 9, 2026 at 2:16 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಟರಿಯ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 25 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹30 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಲಾಟರಿಯ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನುಳಿದ ಬಹುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು 50 ಲಕ್ಷ ರೂನಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟಿಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೀ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ₹500 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿ).
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಓಣಂ ಬಂಪರ್ನ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಜು ಕೆ.ಎಸ್. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆ.26ರಂದು ಡ್ರಾ: ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಡ್ರಾ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುದ್ರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ TA, TB, TC, TD, TE, TG, TH, TJ, TK, ಮತ್ತು TL ನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹125.54 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 26 ರಂದು ರಾಜಧಾನಿ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಲಕ್ಕಿ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ.
ಒಬ್ಬರಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ, 20 ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲಾಟರಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಬಹು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಿಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 20 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 10 ಟಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 20 ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಲಾ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 10 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐದನೇ ಬಹುಮಾನವು 10 ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ., ನಂತರ 54 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ತಲಾ 5,000 ರೂ., ಬಳಿಕ 81 ಸಾವಿರ ವಿಜೇತರಿಗೆ ತಲಾ 2,000 ರೂ. ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 1,24,200 ಜನರಿಗೆ ತಲಾ 1,000 ರೂ. ಮತ್ತು 2,75,400 ಗ್ರಾಹಕರು ತಲಾ 500 ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉಳಿದ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಂಚಕರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ: ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುಬೇಕು ಎಂದು ಲಾಟರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಜು ಕೆ.ಎಸ್. ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕ, ಮುದ್ರಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
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