'ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ' ಮೀರಿ 'ಮನೆ ಬಳಿ ಕೆಲಸ' ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ : ಐದು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಸೋಮವಾರ ಮೊದಲ WNH ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರದಲ್ಲಿ 12,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Representative image
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 17, 2026 at 9:02 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ) : 'ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತ, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕೆಲಸ' (WNH) ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ (ಜನವರಿ 19) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ನಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ 12,000 ಚದರ ಅಡಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಕೆ. ಎನ್. ಬಾಲಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, '2024ರ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾನಗರಗಳಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ'ದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 'ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕೆಲಸ' 'ಪ್ಲಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದು ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನ ಐಟಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಐಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ, ಕಲಾಮಸ್ಸೇರಿ, ರಾಮನಟ್ಟುಕರ, ತಳಿಪರಂಬ ಮತ್ತು ಪೆರಿಂಥಲ್ಮನ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೇರಳದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕಾರ್ಯಪಡೆ, ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಬಾಲಗೋಪಾಲ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಜಾಲವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇರಳದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ 50,000 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

