ಕೇರಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ: ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು
ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ, ಒಂದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 15, 2025 at 8:28 PM IST
ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕೇರಳ): ಇಲ್ಲಿನ ಪೆರಾಂಬ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆತ್ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು: ಹೌದು, ಪೆರಾಂಬ್ರದ ಎರವತ್ತೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಓಮನಾ ಅಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ವನಜಾ, ಸರಿತಾ ಮತ್ತು ಸಜಿತಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಂದೆ ಕುಂಜಿಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಅವರಂತೆ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಕುಂಜಿಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಕ್ರಿಯ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರದೆ, ನಾಟಕ, ನೃತ್ಯ, ಒಪ್ಪನ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ) ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ, ಕಲಾವಿದರು, ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು: ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಪೂರ್ವಜರ 'ಕಿಝಕ್ಕೈಲ್' ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದ್ದರು. "ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ" ಅಂತ ತಾಯಿ ಓಮನಾ ಅಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವನಜಾ (56): ಕಿಝಕ್ಕೈಲ್ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ವನಜಾ ಅವರು ಪೆರಾಂಬ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಚುನಾವಣ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆರಾಂಬ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ಎರವತ್ತೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ (ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಜಾಲ) ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎಸ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಮತ್ತು ಮಗ ಅನುರಾಗ್ ಸಹ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿತಾ (50): ದ್ವಿತೀಯ ಸಹೋದರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿತಾ ಕುನ್ನುಮ್ಮಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕೈವೇಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುಡಿಎಫ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಕಾಯಕ್ಕೋಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಕಾಯಕ್ಕೋಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. SFI ಮತ್ತು DYFI ( CPI(M) ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಘಟಕಗಳು) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸರಿತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ CPI(M) ಪತ್ತೇರ್ಕುಳಂಗರ (ಪೂರ್ವ) ಶಾಖೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಜಿತಾ (46): ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಸಜಿತಾ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮಣಿಯೂರ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವಾರ್ಡ್ 6 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಂತರಥೂರ್ ಕುಯ್ಯಲತ್ನ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಸಜಿತಾ ಮಂತರಥೂರ್ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ CDS (ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ)ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಮತ್ತು KSKTU (ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ) ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿದೆ ಸೇವೆಯ ಪರಂಪರೆ: ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಈ ಕುಟುಂಬದ ನಿರಂತರ ಸೇವಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಂಜಿಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ನಿಧನರಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಓಮನ ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಜೀವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪತಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
