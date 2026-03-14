ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ವಿಚಾರ: ತನ್ನ ನಿಲುವು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ: ವಿಸ್ತೃತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಕೋರಿಕೆ
ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : March 14, 2026 at 9:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇರಳದ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ನಿಷೇಧದ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಮೃದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶಾಲ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರವೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ (ಎಲ್ಡಿಎಫ್) ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ 9 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2018ರ ತೀರ್ಪಿನ ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
25ನೇ ವಿಧಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ತರ್ಕ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಧರ್ಮದ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯವು ಪರಿಗಣಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 13, 2007 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 4ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯವು ಹೇಳಿದೆ.
ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಜೈದೀಪ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ವಕೀಲ ನಿಶೇ ರಾಜೇನ್ ಶೋಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಮೇಲಿನ ವಾದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠವು ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂತಿವೆ!
- ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 25 ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು?
- ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 25(2)(b) ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು ಎಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವೇನು?
- ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಗಡ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಿಐಎಲ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಗಡ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದೇ?
- ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 25 ಮತ್ತು 26 ನೇ ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿ ನೈತಿಕತೆ ಎಂಬ ಪದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
- ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 26ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿ ಬರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಗಡದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ III ರ ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆಯೇ?
- ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 25 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 26 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿ ಬರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಗಡಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೇನು?
- ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 25 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿ ಬರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು?
ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಋತುಮತಿಯಾಗುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರವು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಯುವತಿಯರ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದವು.
