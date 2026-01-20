ಕೇಂದ್ರದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಟೀಕಿಸಿ, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ
ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರದ 10 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
Published : January 20, 2026 at 1:03 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ಇಂದಿನಿಂದ ಕೇರಳದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 16ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಮೂಲಕ ಫೆಡರಲ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ತೀವ್ರ ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ) 5.26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಯಿಂದ 12.49 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಲಾ ಆದಾಯ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. 2023-24ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ.56.9ರಷ್ಟು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ಸಿಎಜಿ) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಲ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಅನುಪಾತ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.38ರಷ್ಟರಿಂದ ಯೋಜಿತ ಶೇ.34ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಕೆಐಐಎಫ್ಬಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕಂಪನಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳನ್ನು 'ರಾಜ್ಯ ಸಾಲ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇರಳದ ಸಾಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಲ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು 17,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿರುವ ಸುಮಾರು 6,000 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತಡೆದಿದೆ. ಮನರೇಗಾಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಶೇ.100ರಿಂದ ಶೇ.60ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಆಮದು ಸುಂಕ ಕೇರಳದ ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳಾದ ರಬ್ಬರ್, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ 4.1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ ಎಂಬ ಗುರಿಯತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸನಿಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ವಿಳಿಂಜಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂದರು ಯೋಜನೆ, ಕಾರುಣ್ಯ ದಾನಶೀಲ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4,500 ಕೋಟಿ ರೂ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹಾಲಿ ಅಧಿವೇಶನವು ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೇಯ ಅಧಿವೇಶನವಾಗಿದ್ದು, 32 ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಹಾಗೂ ಪುಣರಾಜನಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
