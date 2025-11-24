ರೈತರಿಂದ ಕಠಿಣ ಚುನಾವಣಾ ಷರತ್ತು; ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಎದುರಿಸಿ; Warning
ಕೇರಳ ರೈತರು ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಎದುರಿಸಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2025 at 1:44 PM IST
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕೇರಳ) : ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರೈತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ರೈತ ಸಂಘ (KIFA) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನವು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಲಿಖಿತ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅವರು ಕೃಷಿಕರ ಮತಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ.
ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರಷ್ಟೇ ರೈತರ ಮತ, ಇಲ್ಲವೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರ: ಈ ಅಭಿಯಾನವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 11(2) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೊರಗಿನ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡದಂತೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷಗಳು ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬದಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
"ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವವರಿಗೆ ಮತವಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಡಿ KIFA ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರಣ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳ "ಕಾಡಿನ ನ್ಯಾಯ" ಕಾಡುಗಳೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. "ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
KIFA ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಓಝುಕಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಜ್ ಕೆ. ಡಿ. ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ರೈತರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒತ್ತಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ, ರೈತರು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಹಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದನ್ನು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ KIFA, ಪರಿಸರ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳಿಂದ(ESZ) ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರುಕುಳದವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಿತ ವಕೀಲರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾನೂನು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
