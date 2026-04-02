ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 3 ಸಾವಿರ ನೆರವು ಸೇರಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ - ಯುಡಿಎಫ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 140 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮೇ 4 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 6:23 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳಂ): ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ (ಎಲ್ಡಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ(ಯುಡಿಎಫ್) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಯುಡಿಎಫ್ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭರವಸೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗದ ಎರಡೂ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಯುಡಿಎಫ್, ರಾಜ್ಯ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಯುವಕರು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಯುಡಿಎಫ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳಿವು: ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಯುಡಿಎಫ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
- ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 1000 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಟೈಫಂಡ್.
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆ ರಚನೆ
- ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಿಲ್ವರ್ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ.
- ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿ, 44 ನದಿಗಳು, 34 ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಗುರಿ.
- ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ರನ್ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಯುಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಣ್ಣೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
- ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಕೇರಳಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ.
- ಕೃಷಿ, ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ 300ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳಿವು: ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನ ಸಿ.ಎಚ್. ಕನರನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡು ವಿಸ್ತೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಈ ದಾಖಲೆಯು 60 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ.
- ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ.
- ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ
- ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ
- ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೇಟಿವಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ.
- ಬಡತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ.
