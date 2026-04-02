ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 3 ಸಾವಿರ ನೆರವು ಸೇರಿ ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ - ಯುಡಿಎಫ್​ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 140 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮೇ 4 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 6:23 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳಂ): ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ (ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​) ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ(ಯುಡಿಎಫ್​) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಯುಡಿಎಫ್​ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭರವಸೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗದ ಎರಡೂ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಯುಡಿಎಫ್​, ರಾಜ್ಯ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಯುವಕರು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಯುಡಿಎಫ್​ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳಿವು: ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಯುಡಿಎಫ್​ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 1000 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಟೈಫಂಡ್.
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆ ರಚನೆ
  • ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಿಲ್ವರ್‌ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ.
  • ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿ, 44 ನದಿಗಳು, 34 ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಗುರಿ.
  • ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ರನ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಯುಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಣ್ಣೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
  • ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಕೇರಳಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ.
  • ಕೃಷಿ, ರಬ್ಬರ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ 300ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಎಲ್​ಡಿಎಫ್​ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳಿವು: ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ನ ಸಿ.ಎಚ್. ​​ಕನರನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡು ವಿಸ್ತೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಈ ದಾಖಲೆಯು 60 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

  • ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ.
  • ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ.
  • ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ
  • ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ
  • ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೇಟಿವಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ.
  • ಬಡತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ.

