ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಅಪಘಾತ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ವಧುಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ವರ!

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ವಧುಗೆ ವರ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

WEDDING IN HOSPITAL KERALA RARE MARRIAGE HOSPITAL TURNS WEDDING VENUE ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮದುವೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ವಧುಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ವರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 22, 2025 at 4:48 PM IST

ಕೊಚ್ಚಿ (ಕೇರಳ): ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ. ಹೌದು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಧುವಿಗೆ ವರ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಘಟಕ ಕೆಲಕಾಲ ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಕೊಚ್ಚಿಯ ವಿಪಿಎಸ್​ ಲೇಕ್​​ಶೋರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ ಜರುಗಿತು. ಅಲಪ್ಪುಳದ ಕೊಮ್ಮಡಿಯ ಅವನಿ ಮತ್ತು ತುಂಬೋಲಿಯ ವಿ.ಎಂ. ಶರೋನ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಮುಹೂರ್ತದ ಪ್ರಕಾರವೇ ವಿವಾಹ: ತುಂಬೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿ ಮತ್ತು ಶರೋನ್ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15 -12.30ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಧು ಮೇಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಕುಮಾರಕೋಮ್‌ಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಧು ಅವನಿ ಅವರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಪಿಎಸ್​ ಲೇಕ್​ಶೋರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಧುಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಮುಹೂರ್ತದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ತುರ್ತು ಕೊಠಡಿಯ ಬೆಡ್​ ಮೇಲೆಯೇ ವಧುಗೆ ವರ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದರು.

"ಅವನಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಶರೋನ್ ಮತ್ತು ವಧು ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ರಿಂದ 12.30 ರ ನಡುವೆ ವಿವಾಹ 'ಮುಹೂರ್ತ' ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತವು ತುರ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ತಾಳಿ'ಕಟ್ಟಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಧು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಂದತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಪಘಾತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆವು" ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಗದಿತ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ವಧು, ವರರು ಸತಿ-ಪತಿಗಳಾದರು. ವೈದ್ಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿ ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

