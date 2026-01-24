ETV Bharat / bharat

ಕೇರಳ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ - ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆ: ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 20 ಕೋಟಿ

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ - ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 20 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ.

Christmas New Year Bumper
ಕೇರಳ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ (Kerala lottery)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 24, 2026 at 7:44 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ) : ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ - ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. XC138455 ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರದ ಗೋರ್ಖಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ನಡೆಯಿತು.

ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಜೆಂಟ್ ಸುಧೀಕ್ ಎ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಒಂಬತ್ತು ಸರಣಿಗಳು ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ 55 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 400 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು 10 ಸರಣಿಗಳ ( XA, XB, XC, XD, XE, XG, XH, XJ, XK, XL) ಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಹುಮಾನ ರಚನೆ :

ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ : 20 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ: 20 ಜನರಿಗೆ ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ: 20 ಜನರಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ: 20 ಜನರಿಗೆ ತಲಾ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಐದನೇ ಬಹುಮಾನ: 20 ಜನರಿಗೆ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ: ಒಂಬತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.

5,000 ರೂ, 2,000 ರೂ, 1,000 ರೂ, 500 ರೂ ಮತ್ತು 400 ರೂ.ಗಳ ಸಣ್ಣ ಬಹುಮಾನಗಳು ಇರಲಿವೆ.

ಕಡಿತಗಳು : ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ : ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ : ಶೇ. 30 ಟಿಡಿಎಸ್ (ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ, ಒಟ್ಟು ಶೇ. 31.2)

ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾದ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಶೇ. 10 ಆಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ರೂ. 2 ಕೋಟಿ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 30 ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜೇತರು ರೂ. 12.6 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವಾದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಶೇ. 10 ಆಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ. ಉಳಿದ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಶೇ. 30 ಟಿಡಿಎಸ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ರೂ. 63 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಗೆದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ?:

1. ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

2. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ.

3. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ:

- ಮೂಲ ಟಿಕೆಟ್ (ಸ್ವಯಂ-ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ)

- ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು (ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ)

- ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿ (ಫಾರ್ಮ್-V)

- 1 ರೂ. ಆದಾಯ ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ರಶೀದಿ.

ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?

ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಚೇರಿಗಳು

₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಲಾಟರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ.

₹ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಲಾಟರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ, ವಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

