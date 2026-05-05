ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ: 3 ಕಡೆ ಅರಳಿದ ಕಮಲ, 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ
ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದೆ.
By PTI
Published : May 5, 2026 at 4:08 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ(ಮೇ 4) ನಡೆದ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರದ ನೇಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳಂ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಜಕ್ಕೂಟ್ಟಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿ. ಮುರಳೀಧರನ್ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾತ್ತನ್ನೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿ. ಬಿ. ಗೋಪಕುಮಾರ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಿರುವಲ್ಲ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಮಲಂಪುಳ, ಅಟ್ಟಿಂಗಲ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.
ತಿರುವಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನೂಪ್ ಆ್ಯಂಟನಿ 43,078 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ (ಕೆಇಸಿ) ವರ್ಗೀಸ್ ಮಾಮ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧ 10,146 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶೇ. 16.25ರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಶೇ. 30.61ರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ನ ರಮೇಶ್ ಪಿಶಾರಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್' ನಾಯಕಿ ಶೋಭಾ ಸುರೇಂದ್ರನ್, 13,147 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಶೋಭಾ 49,052 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಪಿಶಾರಡಿ 62,199 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು. 2024ರ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಶೇ 28.80ರಷ್ಟಿದ್ದ ಮತ ಗಳಿಕೆಯು ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 33.33ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಟ್ಟಿಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನ ಒ.ಎಸ್. ಅಂಬಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಿ. ಸುಧೀರ್ 13,375 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾದರು. ಸುಧೀರ್ 45,788 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಧೀರ್ ಮತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಶೇ 25.92ರಿಂದ ಶೇ 30.54ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಲಂಪುಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಎಲ್.ಎಲ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕೆ. ಸುರೇಂದ್ರನ್, 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರರಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 2021ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
140 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಡಿಎಫ್ 102 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ 35 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
