ETV Bharat / bharat

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಎಲ್​ಡಿಎಫ್ ಕೆಡವಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರುತ್ತಾ ಯುಡಿಎಫ್​​?

ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

KERALA ASSEMBLY ELECTION RESULTS
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 3, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಎಲ್​​ಡಿಎಫ್​ ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್​​ ನಡುವಿನ ತುರುಸಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ. 140 ಸ್ಥಾನಗಳ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ನಡೆದ ಮತದಾನದ ಎಣಿಕೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ (ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್), ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ (ಯುಡಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ನಡುವಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 2,71,42,952 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 79.63 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ 140 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 883 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.

ನಾಳಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 43 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 140 ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 140 ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 1,340 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 4,208 ಮೈಕ್ರೋ ವೀಕ್ಷಕರು, 4,208 ಎಣಿಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು 5,563 ಎಣಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 15,464 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳು (ಇವಿಎಂಗಳು) ಮತ್ತು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿರುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೀಕ್ಷಕರು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್​​ಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಎಣಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಟೇಬಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 500 ಮತಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 14 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪೊಲೀಸರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಯುಡಿಎಫ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿವೆ. 2016ರ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್‌ಗೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.

2021ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 41 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಯುಡಿಎಫ್​ ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ 71 ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು 80-90 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

KERALA ELECTION RESULTS 2026
ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ
ASSEMBLY ELECTION 2026
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
KERALA ASSEMBLY ELECTION RESULTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.