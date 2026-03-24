'ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​' ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಜನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತದ ಆದೇಶ: ಕೇರಳಂ ಸಿಎಂ ವಿಜಯನ್

ಕೇರಳಂ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್​ ಅವರನ್ನು ಬಿಜು ಗೋಪಿನಾಥ್​ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ರಚಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PINARAYI VIJAYAN HATTRICK
ಕೇರಳಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 24, 2026 at 7:54 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳಂ): ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ (ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್) ಸತತ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪರ್ಯಾಯ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇರಳಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹ, ನಿಫಾ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಾವು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೇರಳಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್
ಕೇರಳಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ (Special arrangement)

ಅಸಾಧಾರಣ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಾನವಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಐಐಎಫ್‌ಬಿ) ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಧನೆಗಳೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಪಿಂಚಣಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಫಲ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೇರಳಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್
ಕೇರಳಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ (Special arrangement)

ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕೇವಲ 600 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 62 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇರಳವು ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

3ನೇ ​​ಅವಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಗುರಿ: 'ನವ ಕೇರಳ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೇರಳಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್
ಕೇರಳಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ (Special arrangement)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು 2016 ರಲ್ಲಿ ₹665 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹3,000 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಆರ್ದ್ರಮ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಔಷಧ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೂಪರ್-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. 160 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಐಐಎಫ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ನಬಾರ್ಡ್) ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ: ಯಕೃತ್ತು ಕಸಿ, ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಹಣಕಾಸು ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬಗಳು 42 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ರಹಸ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಕುರಿತಾದ ಟೀಕೆಗಳ ಕುರಿತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್‌ನ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಸತತ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಕೇರಳದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ವಿಜಯನ್ ಹೇಳಿದರು.

