ETV Bharat / bharat

ಕೇರಳ ನಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆರು ಮಂದಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

Kerala Actress Assault Case: Court Sentences Six Convicts To 20 Years Rigorous Imprisonment
ಅಪರಾಧಿಗಳು (ETV Bharat Kerala)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 12, 2025 at 10:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಎರ್ನಾಕುಲಂ(ಕೇರಳ): 2017ರ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತಲಾ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹನಿ ಎಂ.ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಗಳಾದ ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ಅಲಿಯಾಸ್​​ ಸುನಿಲ್ ಎನ್.ಎಸ್., ಮಾರ್ಟಿನ್ ಆಂಟೋನಿ, ಮಣಿಕಂದನ್ ಬಿ., ವಿಜೇಶ್ ವಿ.ಪಿ., ಸಲೀಂ ಹೆಚ್. ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಎಂಬವರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೂ 50,000 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅಪರಾಧಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾದ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗಣನೀಯ ಸಮಯವನ್ನು ರಿಮಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ, ಉಳಿದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2025ರಂದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು.

ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರನ್ನು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 120(ಬಿ) (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ), 342 (ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ), 354(ಬಿ) (ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಲಪ್ರಯೋಗ), 354 (ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಲಪ್ರಯೋಗ), 357 (ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಲಪ್ರಯೋಗ), 366 (ಅಪಹರಣ), 376(ಡಿ) (ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ), ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 66ಇ (ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದ ಫೋಟೊ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಅಥವಾ ರವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ) ಮತ್ತು 67(ಎ) (ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರವಾನಿಸುವುದು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ತಾವು ಕುಟುಂಬಗಳ ತಾವೇ ಏಕೈಕ ಜಬಾಬ್ದಾರರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕ ವಿ.ಅಜಾಕುಮಾರ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಅಪರಾಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಅಪರಾಧವು ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಯ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು.

2017ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ನಡೆದ ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಘಾತದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಅಂಗಮಾಲಿ ಬಳಿ ನಟಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನ್​ಲೈನ್​ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ತಡೆಗೆ ಎಸ್ಒಪಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ

TAGGED:

RIGOROUS IMPRISONMENT
ACTRESS SEXUAL ASSAULT CASE
ERNAKULAM COURT
ನಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ
KERALA ACTRESS ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.