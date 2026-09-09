ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎತ್ತಂಗಡಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸೂಚನೆ : ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತೆರವಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲಿಯಂ ರುಟೊ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 9, 2026 at 2:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಟಾಟಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಉಭಯ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೈರೋಬಿಯಿಂದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೀನ್ಯಾದ ರಿಫ್ಟ್ ಕಣಿವೆಯ ಲೇಕ್ ಮಾಗಡಿ ಬಳಿ ಟಾಟಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಾವತಿ, ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಕೀನ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲಿಯಂ ರುಟೊ ಅವರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಏಕಾಏಕಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು.
September 8, 2026
ಕೀನ್ಯಾದ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಹಸನ್ ಅಲಿ ಜೊಹೊ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುಸರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಟಾಟಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮಗಾಡಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಂದು ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಫಲಪ್ರದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ" ಎಂದು ಜೋಹೊ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ನಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮಗಾಡಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೋಹೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಪ್ರಯೋಜನೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಯಧನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಬಗೆಹರಿಯದ ಭೂ ವಿಷಯಗಳು, ಬಹು ಖನಿಜ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಜಿಯಾಡೊ ಕೌಂಟಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. "ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ, ನಾವು ಕೀನ್ಯಾದ ಕಾನೂನುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುಸರಣೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸುಸ್ಥಿರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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