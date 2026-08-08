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ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್​​​ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆ: ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಟ್ರಂಪ್​ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ವಾಗ್ದಾಳಿ!

ಅಮೆರಿಕ ಎಥೆನಾಲ್‌ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇ-20 ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

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ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ (ANI)
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By PTI

Published : August 8, 2026 at 2:10 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಮಸೂದೆ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​, ದೇಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಡವಿಟ್ಟು, ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಶರಣಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಮಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮೋದಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅದು ಸರಿಯಿರಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿರಲಿ, ಮೋದಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಎಥೆನಾಲ್‌ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇ20 ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಇ-20 ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದ, ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸದೇ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸರ್ಕಾರವು ಇ20 ನೀತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಎಥೆನಾಲ್​ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಎಥೆನಾಲ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತವು ಇ20 ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್​ ಲೀಟರ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಥನಾಲ್‌ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಕಳವಳದ ನಡುವೆ, ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಇಂಧನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಏಕೆ ಆತುರ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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KEJRIWAL SLAMS PM MODI
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