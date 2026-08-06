ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ; ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ
ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಏಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : August 6, 2026 at 2:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎಎಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಭಾರತೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮೌಖಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Hi @Meta @metaindia— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 6, 2026
Why have you restricted my account? Verbal enquiries at your India office revealed that my account has been restricted in India and is unavailable in India. Why? Noone in your office is giving any reasons. Noone is suggesting how restrictions can be removed.… pic.twitter.com/4JThAqFMon
ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಏಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಎಥೆನಾಲ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆ ಕುರಿತು ಯಾರೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸದ್ಯ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಮೆಟಾ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವೊಂದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಮೆಟಾ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್: ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ಗೆ 3 ದಿನ ಗಡುವು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ!
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್, ಡೀಪ್ಫೇಕ್, ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ