E20 ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದತ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪ್ ನಾಯಕರನ್ನು ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರು
ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ತಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಆಪ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
By PTI
Published : August 4, 2026 at 2:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇ20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವ ಆಪ್ ಪಕ್ಷ, ಅವುಗಳನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು 100 ಜನ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಈ ಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಆಪ್ ನಾಯಕರಾದ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಇಂಧನದ ದಕ್ಷತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಇ-20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 2.30 ಲಕ್ಷ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಸುಮಾರು 100 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮೆರವಣಿಗೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ 2.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ 2.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇ-20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇ-20 ವಿರುದ್ಧ ಆಪ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇ20 ಇಂಧನದ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಈ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಇ- 20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಥೆನಾಲ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್
E20 ವಿರುದ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಎಎಪಿ: ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮನವಿ